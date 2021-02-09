РИАМО - 9 фев. На базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) уже в марте появится первое в Москве сборочное производство электробусов, ежегодно там будут собирать 450 электробусов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
В столицу будут доставляться уже готовые кузова электробусов. Сборочное производство создаст высокотехнологичные рабочие места для 100 москвичей.
Он добавил, что это позволит сократить расходы на логистику. Электробусы будет легче адаптировать под город, если все стадии обкатки и подготовки будут проходить в Москве.
«Когда что-то нуждается в доработке, это можно сделать, не транспортируя машину в другой город. Примечательно, что кооперация двух ключевых членов Транспортной ассоциации Московской Агломерации − ГУП «Мосгортранс» и ПАО «КАМАЗ» − достигла совершенно нового уровня. Это хороший пример скоординированной деятельности транспортников и транспортных машиностроителей», − сказал Блудян.
На этом производстве появятся склад, административное здание и производственные помещения. На сегодняшний день там проводится капремонт. Также там готовят комнаты для отдыха сотрудников, появятся душевые, раздевалки, кухня.
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