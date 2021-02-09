РИАМО - 9 фев. На базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) уже в марте появится первое в Москве сборочное производство электробусов, ежегодно там будут собирать 450 электробусов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

В столицу будут доставляться уже готовые кузова электробусов. Сборочное производство создаст высокотехнологичные рабочие места для 100 москвичей.

«Совершенно закономерно и логично собирать электробусы в городе их эксплуатации. Многие комплектующие производятся недалеко от столицы, разумнее установить их на СВАРЗе, а не доставлять из Московской области в Нефтекамск, где их производят сейчас, а затем в собранном виде – обратно», – пояснил директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «ТАМА» Норайр Блудян.

Он добавил, что это позволит сократить расходы на логистику. Электробусы будет легче адаптировать под город, если все стадии обкатки и подготовки будут проходить в Москве.

«Когда что-то нуждается в доработке, это можно сделать, не транспортируя машину в другой город. Примечательно, что кооперация двух ключевых членов Транспортной ассоциации Московской Агломерации − ГУП «Мосгортранс» и ПАО «КАМАЗ» − достигла совершенно нового уровня. Это хороший пример скоординированной деятельности транспортников и транспортных машиностроителей», − сказал Блудян.

На этом производстве появятся склад, административное здание и производственные помещения. На сегодняшний день там проводится капремонт. Также там готовят комнаты для отдыха сотрудников, появятся душевые, раздевалки, кухня.

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