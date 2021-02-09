РИАМО - 9 фев. Ночь на вторник в Подмосковье и столице не стала самой морозной, но вошла в число самых холодных с начала 2021 года, так, в Черустях температура упала до минус 30,7 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Зеленограде было минус 23 градуса. По Московской области было около минус 25. В Черустях было минус 30,7», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в Черустях ранее уже было минус 31,2 градуса. Значит, минувшая ночь не стала самой холодной, но была близка к этому.

Самым холодным днем с начала зимы в Москве остается 18 января.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона, что на вторник придется пик похолодания.

В конце недели на Москву обрушится сильный снегопад.