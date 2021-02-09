РИАМО - 9 фев. Загруженность столичных дорог вечером во вторник может достичь восьми баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас пробки в городе — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - говорится в сообщении.

В 7 часов утра движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от 28 километра до 41 километра, Осташковском шоссе и Волгоградском проспекте.

Нет проблем в движении на Кутузовском проспекте, Староможайском и Звенигородском шоссе. Самая крупная пробка на юге города, от Липецкой улицы до Профсоюзной эстакады.