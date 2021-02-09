РИАМО - 9 фев. На краудсорсинговой платформе правительства столицы завершился 30-й проект «Город идей», посвященный развитию самой платформы, в нем участвовали 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы проекта ГКУ «Новые технологии управления».

«Горожане прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На платформе зарегистрировались более 240 тысяч пользователей, свыше 50 тысяч из них — в прошлом году.

В ходе «Города идей» жители столицы рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами, обсудили алгоритмы проведения проектов и удобные каналы информирования о них, а еще способы привлечения новых участников.

«Платформа постоянно развивается, модернизируется функционал, появляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта «Город идей», по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея», — добавил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он уточнил, что больше всего идей от горожан поступило по направлению «Интерфейс и новый функционал».

В данном направлении отмечены идеи о том, чтобы делиться итогами проектов в соцсетях, редактировать несколько раз и повторно отправлять отклоненную экспертами идею и многие другие.

Опросы в рамках проекта показали, что главная мотивация участия горожан в краудсорсинг-проектах — возможность предложить идею по теме. За этот вариант проголосовали 78% участников.

Кроме того, самой востребованной темой краудсорсинг-проектов стала соцсфера, за нее проголосовали 78% респондентов.

Краудсорсинг-проекты в мегаполисе помогли организовать новые маршруты пассажирского транспорта. Также благодаря им у горожан появилась возможность подавать заявления на прикрепление к поликлинике в электронном виде. А еще в столице установили инфоматы в поликлиниках, разработали мобильное приложение ЕМИАС, детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности.

В прошлом году на сайте crowd.mos.ru появился новый раздел «Идеи жителей реализованы городом», в него жители столицы могут отправить снимки реализованных идей по итогам краудсорсинг-проектов.