РИАМО - 9 фев. В Подмосковье и столице до 5:00 11 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. В остальных областях Центрального федерального округа объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В вторник в Московском регионе температура опустится до минус 20 градусов, местами пройдет небольшой снег.

Десятого февраля будет облачно с прояснениями, пройдет снег, местами образуется гололедица. Ночью температура составит минус 15 - минус 13 градусов, днем — минус 12 – минус 10 градусов.

В ночь на 11 февраля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами также ожидается гололедица. Температура составит минус 20 – минус 18 градусов.