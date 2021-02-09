РИАМО - 9 фев. Возгорание потушили на территории складского помещения в районе Южное Бутово, на улице Синельниковской, 1А, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и подтвердили, что происходит горение отдельно стоящего складского строения», - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило 3:27, локализовать его удалось в 4:22, потушить — в 5:09. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Специалисты провели замеры и не обнаружили вредных примесей в воздухе. Сведений о пострадавших также не поступало.