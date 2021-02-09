РИАМО - 9 фев. Бизнес-центр «Два капитана», который начали строить в подмосковном Красногорске более 10 назад, в настоящее время готовится ко вводу в эксплуатацию, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время пакет документов на ввод в эксплуатацию здания «Два капитана» передан в соответствующие инстанции», - сказали в пресс-службе.

Объект площадью 110 тысяч квадратных метров был достроен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для размещения некоторых региональных структур и ведомств. Благодаря этому решению можно будет закончить объединение правительственных структур возле дома подмосковного правительства.

Ранее в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев пояснил, что для достройки БЦ «Два капитана» пришлось решить большое количество проблем, связанных с высотным строительством и сложной технологией проведения работ.