РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. Главный дом усадьбы «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске планируют отреставрировать к маю нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ход работ проверила глава округа Эльмира Хаймурзина 8 февраля.

«Реставрация главного дома финансируется из регионального и местного бюджетов. Плановый срок окончания работ – май 2021 года. После завершения реставрации в здании возобновятся занятия воспитанников МБУДО «Центр творчества», - говорится в сообщении.

В настоящее время готовность составляет порядка 75%. Отреставрированы фасады и внутреннее убранство, заменены полы и перекрытия, оборудованы современные системы отопления, освещения и вентиляции. По сохранившимся изображениям времен XIX века строители воссоздадут интерьеры и белую каменную наружную лестницу.

«Усадьба «Знаменское-Губайлово» - объект культурного наследия федерального значения, поэтому все ремонтно-восстановительные работы проходят под наблюдением экспертов Главного управления культурного наследия с обязательной фотофиксацией каждого этапа реставрации», - подчеркнула Хаймурзина.

Кроме того, в этом году планируется начать ремонтно-восстановительные работы еще одного элемента ансамбля усадьбы – правого (восточного) флигеля.