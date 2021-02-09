РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. Около 400 дополнительных мест для дошкольников планируют создать в образовательных организациях подмосковного Красногорска в марте, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорск входит в число крупных муниципалитетов, вошедших в пилотный проект создания мини-садов», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в образовательных учреждениях округа откроются дополнительные группы по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет. Мини-сады заработают в поселке Новый и деревне Путилково.

Открытие дополнительных мест по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста планируется в конце марта.

В настоящее время проводятся необходимые к открытию мероприятия. По информации пресс-службы городского округа Красногорск, уже разработана и утверждена дорожная карта выполнения работ, сформирована закупочная документация, составлены сметы на ремонт.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что подмосковные власти реализуют пилотный проект по созданию мини-детсадов на тех территориях, где вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит наиболее остро.

Для создания обычного детского сада необходимо выделить большую территорию, тогда как мини-сад можно организовать на первых этажах жилых или нежилых зданий. Стандарты оформления мини-садов при этом ничем не отличаются от «больших».

Чтобы стать участниками пилотного проекта, муниципалитеты должны соответствовать ряду критериев. Среди них - наличие более 2,5 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, недостаточное количество детских садов в новых жилых комплексах и высокая наполняемость групп в садах.