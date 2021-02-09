РИАМО - 9 фев. Во вторник в столице и Подмосковье температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура в Москве — минус 17-15 градусов, по области — минус 20-15 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75%.

При таких метеопараметрах могут некомфортно почувствовать себя люди с сердечными заболеваниями. У них может резко повыситься артериальное давление, появиться головокружение и сильные головные боли, приступ стенокардии.