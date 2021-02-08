РИАМО - 8 фев. Индустриальными партнерами нового Центра молодежного инновационного творчества «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» в Одинцове стали предприятия «Композиты России», «Корпорация Иркут», «ОАК», «Роскосмос» и другие компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Одинцове на прошлой неделе открыли Центр молодежного инновационного творчества «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана». Это уже 19-й ЦМИТ, открытый в Подмосковье при поддержке регионального правительства.

«Правительство Московской области активно работает над улучшением качества подготовки специалистов и повышением престижа технических профессий – рабочих, инженеров, ученых, предпринимателей в технологической сфере», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, задачей ЦМИТов является создание условий для того, чтобы будущие специалисты учились самостоятельно проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, применять полученные знания, самостоятельно решать технические задачи и реализовывать собственные творческие проекты.

«Открытие ЦМИТа «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» позволит всем желающим получить первичные навыки профессий и определить свои карьерные траектории, а также реализовать собственные идеи», – уточнила Зиновьева.

В 2021 году на открытие новых ЦМИТов и поддержку деятельности действующих центров в бюджете региона заложено 48,1 миллиона рублей. Также до конца этого года в области планируется открыть четыре новых ЦМИТа.