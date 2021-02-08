РИАМО - 8 фев. Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения водителями, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только прошлом году из-за этого нарушения произошло 2,51 тысячи ДТП и погибло 140 человек», – говорится в сообщении.

Из-за несоблюдения очередности проезда произошло 1348 ДТП: водители на перекрестке не уступили дорогу транспорту, у которого приоритет в движении.

904 аварии произошло в прошлом году по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов. Остальные нарушения касаются правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем окружающих.