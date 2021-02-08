РИАМО - 8 фев. В обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция, производителем которой является ООО «Молоко и Сыр», сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

По данному факту проведены контрольно-надзорные мероприятия. По итогам выяснилось, что по адресу фирмы в Брянске на улице Богдана Хмельницкого, 88А расположен многоэтажный жилой дом.

«Продукция производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов. Она производится неизвестными лицами в неизвестных условиях. Маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление», — говорится в сообщении.

Информация о фирме направлена в ГУ МВД России по Брянской области и региональное управление ФНС.

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