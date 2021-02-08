РИАМО - 8 фев. Мининвест Московской области провел вебинар с региональным советом Овер-Рона-Альпы (ОРА) в рамках года межрегионального сотрудничества Россия-Франция, там представили инвестиционный потенциал региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В вебинаре участвовали 120 человек. Французским компаниям продемонстрировали инвестиционный потенциал, инфраструктуру, меры поддержки инвесторов и экспортеров в Московской области. О своих успехах реализации проектов в Подмосковье рассказали уже работающие в регионе французские фирмы.

«Сегодня в Подмосковье работает порядка 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест. Наша задача укрепить и расширить эти сотрудничество», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в вебинаре участвовали около 70 французских компаний, которые имеют конкретный интерес в сотрудничестве с Московской областью. Для десяти компаний, которые хотят локализоваться в Подмосковье, организуют личные встречи. Сейчас регион ОРА инвестировал в область более 7 миллиардов рублей.

Также на вебинаре обсуждались вопросы внешнеэкономического сотрудничества. Для подмосковных производителей проработают мероприятия при участии французских закупщиков и торговых сетей, чтобы стимулировать экспорт отечественных товаров.

Официальное соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и правительством ОРА подпишут в 2021 году.