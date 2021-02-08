РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. В середине февраля планируется начать достройку школы на 825 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» в Красногорске, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина провела традиционное совещание с заместителями и руководителями профильных подразделений в понедельник. По словам главы муниципалитета, один из главных вопросов – строительство социальных объектов.

«Каждый объект сопровождаем на всех этапах. Школа на 825 мест в «Опалихе О3»: завершены конкурсные процедуры, в середине февраля заключаем контракт, подрядчик сразу выходит на площадку», - написала Хаймурзина в своем Instagarm-аккаунте.

Школа – недостроенный объект на территории жилого комплекса. Здание построено на 35%. Предыдущий подрядчик возвел только его «коробку». В связи с недобросовестным исполнением обязательств контракт был расторгнут в 2017 году.

«Садик на 235 мест в Путилкове: определен подрядчик, готовимся к заключению контракта», - добавила Хаймурзина.

Кроме того, она сообщила, что на строительстве школы на 550 мест в поселке Нахабино усилили штат рабочих, на объекте трудятся 125 человек. Там сейчас ведутся монолитные работы по перекрытию цокольного этажа.

«Детский сад на 125 мест на улице Горького в Опалихе планируем открыть в конце этой недели. Строительство велось по нацпроекту «Образование», - заключила Хаймурзина.