РИАМО - 8 фев. АО «Мосинжпроект» получило рейтинг на уровне A+.gq «Очень высокий уровень качества управления» от рейтингового агенства «Эксперт РА», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В акционерном обществе «Мосинжпроект» за управление рисками, аудитом и внутренним контролем с 2015 года отвечает специальный отдел. Также в компании работает ревизионная комиссия, в состав которой входят должностные лица акционера общества. Фирма регулярно проходит сертификацию в системе менеджмента качества ISO 9001:2015. Следующая сертификация запланирована в текущем году.

«В бизнес-плане четко определены ключевые операционные и финансовые цели компании. Достигнутые результаты компании из года в год соответствуют или превышают плановые значения, подтверждая высокий уровень прогнозирования финансовых показателей», – говорится в сообщении.

Стратегия развития общества при этом актуализируется по мере ее реализации в соответствии с постановлением Правительства Москвы.

Рейтинг управления в компании повышает подробная система обучения сотрудников, а премирование и мотивация привязаны к KPI. «Мосинжпроект» уделяет много внимания трудовым отношениям и кадровой защищенности. Также эксперты отметили в компании высокий уровень защиты прав собственников и иных стрейкхолдеров. Специальный комитет минимизирует вероятность возникновения корпоративных конфликтов интересов.

АО «Мосинжпроект» – ведущий оператор ключевых градостроительных программ столицы. Например, компания занимается строительством Московского метрополитена. Впервые рейтинг A+.gq был присвоен ей в 2016 году, и с тех пор присваивался неоднократно.