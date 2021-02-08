РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. За прошлую неделю в городском округе Красногорск отработали свыше 630 жалоб от жителей, которые поступили на портал «Добродел», сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В администрации округа рабочую неделю начали с совещания с заместителями и руководителями профильных подразделений. По словам главы муниципалитета, один из главных вопросов – анализ работы с обращениями граждан.

«634 жалобы на «Доброделе» отработано. Особое внимание – территориям новых ЖК, еще не переданных на баланс администрации», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что строительному и земельно-имущественному блоку совместно с территориальными отделами поручено в кратчайшие сроки разработать схему уборки на этих участках.