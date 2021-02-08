РИАМО - 8 фев. Блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, сообщает РИА Новости.

Среди тех, кто подписал обращение в правительство столицы — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Игорь Молотов, Семен Пегов и другие.

«Мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.

В тексте отмечается, что памятник Дзержинскому за время пребывания на Лубянке успел стать «безусловной частью культурного ландшафта столицы».

Памятник Дзержинскому убрали с Лубянской площади в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова. С тех пор в обществе не утихают споры о том, стоит ли вернуть памятник на прежнее место.​