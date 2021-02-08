РИАМО - 8 фев. Система-112 Московской области сотрудничает с аналогичными системами соседних регионов, житель подмосковного Протвина обратился к операторам за помощью для своей пожилой матери в Курской области, чей дом и другие дома в деревне занесло снегом, говорится в сообщении пресс-службы региональной системы-112.

Житель города Протвино позвонил по номеру «112» и просил спасти его мать. Дверь ее дома в деревне в Курской области замело снегом и она, а также около восьми пенсионеров-соседей не могли покинуть дома, чтобы ухаживать за животными. Оператор немедленно передал информацию спасателям Курска.

«Утром мужчина повторно позвонил на номер 112 и поблагодарил за помощь. Рассказал, что удивлению стариков не было предела, впервые в их деревню въехала мощная снегоуборочная техника. Все, кто оказался в снежном плену, были вызволены. Теперь дороги очищены, коровы и собаки накормлены», - говорится в сообщении.

С начала 2021 года система-112 Московской области приняла более 8 тысяч вызовов, требующих помощи жителям соседних регионов. Во всех случаях информация оперативно передавалась в ответственные регионы России.