РИАМО - 8 фев. В переписных листах Всероссийской переписи населения 2021 года появятся новые вопросы, уточняющие уровень образования населения для точной оценки квалификации жителей РФ, в том числе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы переписи.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Московской области проживало 1 800 539 человек, имеющих высшее и послевузовское профессиональное образование. Из них 1 422 122 человека трудоспособного возраста и 378 417 человек старше трудоспособного возраста. В возрасте 20 лет и старше ученую степень кандидата наук указали 44 062 человека и степень доктора наук – 7015 человек.

«В 2019 году в Московской области число аспирантов, проходивших обучение по очной и заочной форме под руководством научных руководителей, составило 2035 человек, из них 895 – женщины-аспиранты. Количество соискателей на ученую степень доктора наук на конец 2019 года – 14 человек, из них 10 – представительницы женского пола», — говорится в сообщении.

Численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в диссертационных советах научных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профобразования по Московской области в 2019 году составила 93 человека. В то время как число кандидатских диссертаций, представленных к защите в том же году, – 129 единиц.

В 2019 году научными исследованиями и разработками в Московской области занимались 252 организации, из них 113 – научно-исследовательские организации. На конец 2019 года численность сотрудников, занимающихся научными исследованиями и разработками, составляла 82 599. Более 58 тысяч специалистов имели высшее образование, из них 3% - доктора наук, 11,3% – кандидаты наук.

В январе-сентябре 2020 года в Подмосковье научными исследованиями и разработками занимались 260 организаций, в которых трудилось 72 663 человека (среднесписочная численность без внешних совместителей). На предпринимательский сектор приходилось 48,8% от общего числа организаций, на госсектор – 31,5%, на сектор высшего образования – 15% и на сектор некоммерческих организаций – 4,6%.

В переписных листах ВПН-2021 появятся новые вопросы, уточняющие уровень образования населения для точной оценки квалификации жителей страны. Данные, которые соберут в результате переписи, будут использоваться в госпрограммах федерального и регионального значения, направленных на развитие отечественной науки и образования.

Из-за пандемии коронавируса правительство РФ решило перенести Всероссийскую перепись населения с 2020 года на сентябрь 2021 года.

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