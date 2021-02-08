РИАМО - 8 фев. Психолог Надежда Акимова отметила, что существует десять признаков того, что у человека кризис, и их можно распознать самостоятельно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первый признак — вы стали замечать, что то, как вы действовали раньше, теперь не работает и не приносит ожидаемых результатов. Второй — вы стали больше есть, чем обычно. Третий — вам кажется, что дни тянутся очень долго», — сказала Акимова.

Четвертым признаком она назвала выросшую чувствительность к критике, а пятым —​ резкие изменения, которые произошли в жизни. Следующим пунктом стало ощущение физического состояния готовности к действиям, но непонятно, к каким.

«Седьмой — вы постоянно задумываетесь о смысле жизни, зачем все это вообще надо, какое наследие оставить и кому. Восьмой — вы стали чаще испытывать раздражение по поводу и без. Девятый — вселенная посылает вам знаки, что вы идете не в том направлении, и пора что-то кардинально менять. Десятый — люди из вашего ближайшего окружения говорят вам, что у вас кризис», — добавила психолог.

По ее словам, если человек замечает у себя один, несколько или все признаки, то можно сказать, что сейчас он переживает кризис.

Психолог уверена, что перемены в данном случае неизбежны. Это значит, что в жизни настала пора переходного состояния, а в психике происходят процессы, связанные с необходимостью изменения модели поведения. Для того, чтобы справиться с кризисом следует выполнять простые действия.

«Начните с заботы о теле. Движение способствует созданию новых положительных эмоций и состояний. Делайте ежедневные физические упражнения, прогулки. Посетите спа-процедуры, массаж, баню, рыбалку. Запишитесь на танцы, смотрите больше комедий. Некоторым помогает простая ежедневная молитва, вера в позитивное будущее. Попробуйте медитации», — отметила Акимова.