РИАМО - 8 фев. Дело об убийстве мужчины в вагоне поезда столичного метро в 2009 году направили в суд, обвиняемый ударил мужчину ножом в живот, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«Вечером 28 сентября 2009 года мужчина, находясь в вагоне поезда, следующего в перегоне между станциями «Измайловская»-«Первомайская», в ходе конфликта нанес незнакомому мужчине удар ножом в область живота. После чего скрылся», - говорится в сообщении.

Потерпевшего доставили в одну из городских больниц, где он и скончался.

Следователи нашли подозреваемого 4 августа 2020 года. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину в данном преступлении.

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