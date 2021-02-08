РИАМО - 8 фев. КПРФ подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 23 февраля традиционного митинга и шествия в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота, передает ТАСС.

«Подана сегодня (заявка - ред.). Шествие от Пушкинской (запланировано) и митинг на Театральной в 12:00. Ждем решения», — сказал первый секретарь Московского горкомитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

На официальном сайте КПРФ сообщается, что 23 февраля митинги и демонстрации КПРФ пройдут во всех крупных городах России.

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, а также в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Нынешнее название он получил в 1995 году. С 2002 года это официальный выходной в РФ.​