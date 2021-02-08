РИАМО - 8 фев. Арбитражный суд передал права собственности Фонду защиты прав дольщиков Московской области на недостроенные ЖК «Акваполис» в Солнечногорске, ЖК «Пушкарь» в Пушкине и дом на улице Серпуховской в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Далее сотрудники фонда приступают к оформлению следующих процедур: подписанию договоров с конкурсными управляющими, регистрации объектов в Росреестре Московской области и выбору подрядных организаций для проведения технического обследования, проект-изыскательских и строительно-монтажных работ», - говорится в сообщении.

Также в феврале текущего года у дольщиков этих ЖК появится возможность рефинансирования своих кредитов в банке ДомРФ по сниженной ставке в связи с выводом объектов из реестра проблемных. Покупка и продажа квартир станет возможной в ближайшее время.

«Фонд Московской области стал официальным застройщиком еще трех жилых комплексов, а значит порядка 800 человек получат свои ключи в ближайшие 2-3 года», - отметил директор фонда Виталий Донченко.

Он уточнил, что в следующие 6-12 месяцев фонд планирует завершить все документальные процедуры по данным объектам, провести экспертизу и проектирование, а ближе к концу года - выйти на стройплощадки.

Застройщик ЖК «Пушкарь» был признан банкротом, а строительство объекта остановилось в 2017 году. Застройщик ООО «СЗ» «КВС МСК» успел только начать возведение двух корпусов из запланированных четырех на общую жилую площадь 39 тысяч квадратных метров. Всего договоры долевого участия по объекту заключили свыше 300 дольщиков.

По ЖК «Пушкарь» было принято решение о завершении строительства трех домов. Закончить возведение объекта планируется в 2023 году.

В доме в Подольске дольщиками признано более 230 граждан. Строительная готовность данного объекта высокая - свыше 60%. Но застройщик ЗАО «ТЕКС» был признан банкротом и не смог довести дом до ввода. Этот объект планируют достроить в 2022 году.

Строительство малоэтажного ЖК «Акваполис» прервалось в 2017 году, с этого времени около 200 человек ждут свои квартиры. Застройщик ООО «ЦСТ-Гермес» обещал возвести 15 малоэтажных домов, но смог довести строительную готовность только до 30%. Кроме того, на объекте отсутствует система подключения к коммуникациям. Планируемый срок завершения проекта - 2023 год.