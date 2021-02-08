РИАМО - 8 фев. Компания ООО «Ядро Фаб Дубна», резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна», увеличила объем инвестиций в свой проект до 2,9 миллиарда рублей, там создадут порядка 150 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организация занимается разработкой современных инновационных решений в сфере производства печатных плат, а также продукции на их основе. Объем инвестиций решили увеличить с 1,8 до 2,9 миллиарда рублей во время уточнения параметров проекта в связи с повышением спроса на продукцию.

«Также до 20 тысяч квадратных метров увеличена общая площадь производственного комплекса, предполагаемого к строительству на территории ОЭЗ. Планируется, что благодаря реализации проекта ООО «Ядро Фаб Дубна» создаст на территории ОЭЗ порядка 150 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Компания стала резидентом ОЭЗ в октябре 2020 года. Всего в особой экономической зоне «Дубна» работают 169 организаций.