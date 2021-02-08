РИАМО - 8 фев. Инспекторы комитета лесного хозяйства Московской области рассмотрели в январе 285 административных дел по нарушениям лесного законодательства и выписали более 12 миллионов рублей штрафов нарушителям, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«По данным делам вынесено 265 постановлений о назначении административного наказания на сумму 12 336,5 тысячи рублей, к ответственности привлечено 219 физических и 46 юридических лиц», - сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

Несоблюдения правил пожарной и санитарной безопасности стали основными категориями нарушений.

В январе в Подмосковье прошли рейды в рамках операции «Елочка», направленной на пресечение незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В середине месяца было выявлено уже более 20 фактов незаконной рубки.