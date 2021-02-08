РИАМО - 8 фев. В новые дома по программе реновации в московском районе Северное Тушино в ближайшие полгода переедут свыше 300 семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

В районе Северное Тушино программа реновации стартует в этом году.

«Более 300 семей, проживавших в пятиэтажных панельных домах, <…> начнут переселение в первом полугодии в новостройку на Туристской улице, дом 14. Будущим жильцам будут представлены квартиры с отделкой жилых помещений, выполненной в полном соответствии со стандартами программы реновации», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что в районе также запланировано строительство детского сада на 350 мест, школы на 400 учащихся, поликлиники на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Всего в районе Северное Тушино предстоит расселить и демонтировать 60 домов. Для переселения жителей подобрали семь стартовых площадок.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.