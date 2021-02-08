РИАМО - 8 фев. Подмосковные ветеринары провели более 70 тысяч диагностических исследований среди поголовья лошадей в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проведено 70 339 лабораторных исследований на заразные, в том числе и особо опасные инфекции, а также незаразные заболевания по итогам эпизоотического мониторинга поголовья лошадей за прошлый год. Проведены исследования лошадей на сап, инфекционную анемию, на случную болезнь и бруцеллез», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Исследования включают в себя как клинический осмотр поголовья, лабораторные и диагностические исследования, так и профилактические вакцинации, направленные на недопущение возникновения и распространения болезней.

По словам Воскресенского, заразных заболеваний среди лошадей не выявили. У нескольких нашли паразитов: у одного животного – нематодоз, у двух – пироплазмоз, у семи лошадей выявлены стронгилятозы.

Услуги диагностического исследования сыворотки крови лошадей очень востребованы среди их владельцев, потому что помогают назначить правильное лечение. Государственная ветеринарная служба региона предоставляет полный комплекс профессиональных услуг по диагностике и лабораторным исследованиям лошадей.