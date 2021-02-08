РИАМО - 8 фев. На водоемах в 17 городских округах Подмосковья выявили тонкий лед, покрытие на них неоднородно и имеет толщину менее 7 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Толщину льда проверили подмосковные спасатели во время мониторинга.

«Несмотря на то, что в некоторых местах толщина льда может достигать и 50 сантиметров, сплошной ледовый покров сохраняется не везде. Лед – субстанция непостоянная. По результатам мониторинга опасность вызывают водоемы в 17 городских округах, где толщина ледяного покрытия неоднородна и находится в пределах менее 7 сантиметров», – сказал начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Он отметил, что специалисты измеряют толщину льда и разъясняют рыбакам правила безопасного поведения на водоемах в зимний период.

«В патрулировании акватории задействовано 99 единиц техники и 346 работников поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области», – добавил Пестов.

Средняя толщина льда водоемов в Московском регионе составляет около 25 сантиметров.