РИАМО - 8 фев. Летальность от коронавирусной инфекции в Москве не превышала 3% в декабре 2020 года, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Всего в декабре в столице зарегистрировали 16 546 смертей. Превышение смертности по отношению к декабрю 2019 года составило 5988 случаев.

«Коронавирус в декабре в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае. Смертность от Covid-19 покрывает почти всю избыточную смертность», — отмечается в материале.

Коронавирус за декабрь стал основной причиной смерти для 5251 человека. В это число входят и посмертные случаи диагностирования инфекции (842 человека). От других причин умерли 640 пациентов, при этом у них был диагностирован Covid-19.

Таким образом, летальность от коронавируса в столице за декабрь составляет 2,6% — если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 2,9% — где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.

- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.