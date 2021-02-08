РИАМО - 8 фев. Четырехэтажное здание получил в безвозмездное пользование Жуковский техникум для ведения образовательной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Стратегическими партнерами Жуковского техникума в подготовке кадров являются такие предприятия, как международный аэропорт «Жуковский», ФГУП «ЦАГИ» и Жуковская торгово-промышленная палата», - говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что взаимодействие с территориальным управлением Росимущества в Подмосковье способствует развитию региона.

Он добавил, что земельные участки и здания, которые передаются в областную и муниципальную собственность, вовлекаются в хозоборот региона и приносят пользу его экономике, а также жителям. Так, в прошлом году было передано свыше 1 тысячи гектаров земли, а также более 100 объектов капстроительства, которые используют для реализации социальных и экономических проектов, возведения дорог, благоустройства, создания новых проектов в регионе.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова уточнила, что до передачи техникуму здание площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров было закреплено за Центральным аэродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского.

С 1966 года здание используется для образовательной деятельности. В техникуме, который занимается подготовкой кадров для военно-промышленного комплекса и предприятий Жуковского, обучается 725 студентов. После того, как здание закрепят за учреждением, администрация сможет обслуживать и благоустраивать переданные территории.