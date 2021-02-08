РИАМО - 8 фев. По итогам 2020 года стипендию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева будут получать 150 одаренных детей-инвалидов из 33 муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Ежегодно власти Подмосковья выделяют 9 миллионов рублей на именную ежемесячную стипендию губернатора региона», – говорится в сообщении.

В детских школах искусств региона обучаются свыше тысячи детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Число этих ребят с 2017 года выросло на 1,6%. С ними работают около 900 специально подготовленных преподавателей, реализуются 730 специальных и адаптированных образовательных программ.

Практически все обучающиеся детских школ искусств с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в творческих мероприятиях различного уровня. В прошлом году 144 ребенка-инвалида стали победителями.

С 2008 года для поддержания творчески одаренных детей-инвалидов учреждена стипендия губернатора Московской области.

Каждый год вручают 75 стипендий по 72 тысячи рублей в год – за особые достижения в различных направлениях искусства (наличие звания лауреата международных, всероссийских, областных творческих проектов, либо неоднократное участие в данных проектах); 75 стипендий по 48 тысяч рублей в год – за успешное освоение программ обучения, успеваемость на «4» и «5» и участие в творческих мероприятиях.