РИАМО – 8 фев. Если россияне продолжат соблюдать действующие меры профилактики, то обязательный масочный режим могут отменить уже в этом году, сообщает РИА Новости.

«Самое главное сейчас - не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения Covid-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», - сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она добавила, что для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен сформироваться более чем у 60% населения.

«Эпидемическая кривая Covid-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости», - добавила Пшеничная.

С начала пандемии в стране зафиксировано 3 983 197 случаев заражения Covid-19, скончались 77 068 пациентов, выздоровел 3 472 091 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.

- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.