РИАМО - 8 фев. С 20 февраля по 14 марта в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в седьмой раз пройдет выставка «Репетиция весны», это крупнейшая в России зимняя выставка весенних растений, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые черные в мире «королева ночи», роскошные попугайные и поразительные «зомби», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

На два месяца раньше природного срока москвичи смогут увидеть цветение около 10 тысяч тюльпанов, а также нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, луков, персика, ландышей, сирени, подснежников, вишни, сакуры, магнолии, миндаля и так далее.

Для того, чтобы растения цвели раньше естественного времени, используется метод «выгонка». При должной сноровке специалисты создают для растений условия, которые позволяют запланировать время цветения.

Посетители «Аптекарского огорода» любят «Репетицию весны», в том числе и за эффектные цветочные фотозоны. Они невероятно правдоподобно переносят гостей в красочные Нидерланды – мировую столицу тюльпанов.

На празднике тюльпанов покажут растения с поразительной гаммой ароматов и оттенков: цветы пахнут арбузами, карамелью и яблоками, а бутоны похожи на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

По словам директора сада, помимо нескольких сотен сортов луковичных гости смогут насладиться ароматами цветущих кустарников: сирени, сакуры, форзиции и плодоносящих цитрусовых.

В 2020 году из-за роста заболеваемости коронавирусом в начале весны выставку пришлось отменить.

Ретеюм рассказал, что отмена самой популярной выставки в «Аптекарском огороде» принесла около 50 миллионов рублей убытков.

До апреля в Ботаническом саду МГУ также работает выставка орхидей.