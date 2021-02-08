РИАМО - 8 фев. Следователи проверяют информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении матери с тремя детьми, которую пытаются выселить из единственного жилья в Зеленограде, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В программе федерального телеканала сообщается, что женщину, проживающую в Зеленоградском округе, пытается выселить из единственного жилья с тремя малолетними детьми бывший супруг», – сказала Иванова.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку фактам, изложенным в программе.