РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Девять спортсменов завоевали призовые места на соревнованиях по фигурному катанию в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

7 февраля на стадионе «Урожай» поселка Томилино прошли соревнования по фигурному катанию на коньках, в них участвовали 38 юных спортсменов.

«В соревнованиях на призы МУ «Дирекция спортивных сооружений» приняли участие 38 юных фигуристов. Призеров турнира определили в трех возрастных группах – это 9 спортсменов», – говорится в сообщении.

Среди младшего возраста 1 место заняла Ольга Дружкова, 2 место – Эмилия Негина, 3 место – Ксения Платонова. Средний возраст: победила Татьяна Захарова, второй стала София Гулий, третья – Анжелика Юпина. Старший возраст: 1 место у Ники Терзи, 2 место – у Александры Клишиной, 3 место – у Софьи Халитовой.