РИАМО - 9 фев. На станции метрополитена «Каширская» продолжаются работы по реконструкции, до 31 августа здесь не будут останавливаться поезда, которые следуют по направлению в центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Эта станция войдет в состав Большой кольцевой линии. Для проведения данных работ необходимо закрыть платформу в сторону станции «Коломенская». Пассажиры подземки смогут воспользоваться третьим и четвертым выходом из станции, а первый и второй будут закрыты.

«Чтобы доехать до «Каширской» с юга, проезжайте до «Коломенской» и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. С «Каширской» в центр можно добраться, пересев с «Кантемировской» в обратном направлении», - говорится в сообщении.

После запуска Большого кольца подземки пересадка на станции «Каширская» разгрузится на 12%, а перегон «Каширская» - «Коломенская» - на 8%. Кроме того, Каширское шоссе будет свободнее на 4%.​