РИАМО - 8 фев. Мосгорсуд признал законным арест экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и оставил его в СИЗО, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы от 29 декабря 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романова Н.В. до 28 февраля 2021 года. Решение оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря на территории Среднеуральского женского монастыря. Сергий обвиняется в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду.

Сам схимонах Сергий своей вины в инкриминируемых преступления не признал.

Ранее СМИ сообщали, что Романову запретили в служении в конце мая 2020 года, но он нарушил данный запрет. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о жестоком обращении с детьми — воспитанниками обители.