РИАМО - 8 фев. Мосгорсуд в понедельник сократил срок административного ареста главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову с 25 до 15 суток, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы суда.

«Московский городской суд изменил постановление Тверского районного суда Москвы от 3 февраля <…> в отношении Сергея Смирнова и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказал собеседник агентства.

В остальной части постановление оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.

Смирнов был задержан 30 января. Ранее ему назначили 25 суток ареста по делу о повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).