РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Команда юных спортсменов из городского округа Люберцы выступила на чемпионате Московской области по спортивному ориентированию на лыжах, один из участников стал серебряным призером, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в дисциплине «Маркированная трасса».

«6 и 7 февраля 20 юных спортсменов из общеобразовательных учреждений №№10, 14, 53 и 18 городского округа Люберцы поучаствовали в чемпионате по спортивному ориентированию. Для большинства ребят соревнования на маркированной трассе стали дебютом. Второе место в группе мальчиков до 10 лет завоевал ученик школы №53 из Октябрьского Иван Протосеня», - говорится в сообщении.

В шаге от медалей оказались юные люберчане Нина Семененко, Екатерина Стрелкова, Андрей Чуричев и Ярослав Карпов.

Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию прошел в Лыткарине, собрав 500 участников из 18 городов региона.