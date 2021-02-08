РИАМО - 8 фев. Активисты Общероссийского народного фронта в Московской области провели в Щелкове товарищеский матч по хоккею между их командой «Премьер» и администрацией города, в церемонии открытия принял участие президент федерации хоккея России Владислав Третьяк, говорится в сообщении регионального штаба ОНФ.

«Сегодня – особенный день для людей, которые посвятили себя спорту. Хоккей – наша национальная гордость. Мы являемся олимпийскими чемпионами. К тому же этот год особый – мы будем отмечать 75-летие российского хоккея. Здесь, в Щелкове, проходит прекрасный матч. Хочу пожелать всем получать удовольствие от Его величества хоккея, потому что этот вид спорта объединяет не одно поколение», – сказал Третьяк.

Матч прошел на Ледовой арене имени В.А. Третьяка. В составе команды «Премьер» были член Центрального штаба ОНФ, заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Алексей Анисимов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, народный артист России Андрей Соколов, а также сотрудники администрации президента и правительства России. Команду администрации Щелкова представляли местные любители и ветераны хоккея.

Матч получился зрелищным, сначала по количеству забитых шайб вела команда «Премьер», но к перерыву команде администрации удалось сравнять счет. После перерыва «Премьер» вернул себе преимущество, и матч закончился со счетом 9:10 в его пользу.

«Ребята из команды администрации Щелкова – молодцы. Они думают, видят цель, а это говорит о высоком уровне. Приятно было играть на площадке, которая носит имя моего кумира, товарища Владислава Третьяка», - сказал Андрей Соколов.

Алексей Анисимов добавил, что матч был интересным и насыщенным, это был отличный способ отметить День зимних видов спорта.