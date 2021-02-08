РИАМО - 8 фев. Центр управления регионом (ЦУР) зафиксировал и обработал 5621 обращение по содержанию территорий в чистоте и порядке за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«Лидирующие темы: «Очистка тротуаров, проездов, пешеходных дорожек от снега и наледи»; «Очистка от загрязненного снега газонов, зеленых насаждений»; «Очистка контейнерных площадок и прилегающих территорий от твердых коммунальных отходов». Все эти обращения были отработаны в срок», - сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

За неделю решили 2337 проблем, связанных с уборкой снега с дорог и тротуаров. Больше всего их обнаружили в Балашихе, Мытищах и Богородском городской округе. По уборке грязного снега с газонов, цветников и кустов за неделю обработали 582 проблемы. Лидерами стали Балашиха, Подольск и Красногорск.

Жалоб на невывоз мусора с контейнерных площадок больше всего поступило из городских округов Ленинский, Красногорска и Балашихи. Таких заявок с помощью ЦУР за неделю обработали 311.

Информация в ЦУР поступает от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.

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