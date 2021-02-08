РИАМО - 8 фев. Прозаик Дмитрий Быков 10 февраля в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» представит свою книгу «Эвакуатор», переизданную в авторской серии «Быков.Все», также 11 и 13 февраля горожан ждут другие презентации, говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов.

Роман Дмитрия Быкова, поэта, публициста, радио‑ и тележурналиста, дважды лауреата премии «Большая книга», имеет непредсказуемый сюжет и наполнен иронией, глубиной и афористичностью выводов о России, далеко не всегда веселых.

«Эвакуатор» считают лучшей книгой Быкова люди до тридцати, когда‑то присудившие ему «Cтуденческий Букер». А люди после тридцати сходятся на том, что она худшая. Сам же автор знает, что она самая личная, и потому вспоминает о ней со смешанным чувством стыда и наслаждения, как и обо всякой настоящей любви», — отмечается в материале.

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. При себе необходимо иметь маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Встреча пройдет 10 февраля в 19:00.

Кроме того, 11 февраля в 19:00 все желающие приглашаются на презентацию книги «Мясо, вы и Бон. Стейки, байки, рок-н-ролл» ведущего шоу «Подъемники» на «Нашем радио» Александра Бона. 13 февраля в 19:00 также пройдет презентация масштабного постмодернистского романа «Тени Тевтонов» от автора бестселлеров Алексея Иванова.

Все мероприятия пройдут в магазине «Читай-Город» в торгово-развлекательном центре «Европейский» по адресу: город Москва, Площадь Киевского вокзала, 2, 4 этаж.