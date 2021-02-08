РИАМО - 8 фев. Специалисты не нашли взрывного устройства после сообщения о минировании в Московском городском суде суде, он снова начал работать, сообщает «Интерфакс».
Ранее в понедельник из Мосгорсуда были эвакуированы люди в связи с поступившим сообщением заложенном взрывном устройстве.
«Посетители и сотрудники возвращаются в суд, работа возобновлена в штатном режиме», — сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Мосгорсуд находится на улице Богородский вал на востоке Москвы.
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