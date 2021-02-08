РИАМО - 8 фев. Полицейские эвакуировали из горящего многоквартирного дома на улице Беркино в Воскресенске 22 человека, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сотрудники Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск капитан полиции Александр Макаров, капитан полиции Антон Червяков и лейтенант полиции Анастасия Дронова заметили столб густого черного дыма над многоквартирным домом. Они сообщили о возгорании в экстренные службы и поспешили на помощь.

«Из окон квартиры на четвертом этаже вырывались языки пламени. Не дожидаясь приезда пожарных, сотрудники полиции зашли в подъезд. Они стучали в каждую дверь, информируя о необходимости срочно покинуть здание, и помогали людям выйти на улицу», - говорится в сообщении.

Совместными усилиями полицейские помогли выйти из горящей квартиры мужчине и его пожилой матери. Женщина не могла сама передвигаться из-за ожогов.

Затем полицейские поднялись на верхние этажи. В подъезде распространился едкий дым от пожара. Правоохранители продолжили выводить жильцов дома на улицу.

Мужчина, которого вывели из горящей квартиры, сообщил, что в доме остался его отец. Полицейские вместе с прибывшими сотрудниками МЧС нашли мужчину, он был без сознания. Его вынесли на носилках и передали медикам.

Возгорание в многоквартирном доме было ликвидировано. Двух пострадавших доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.