РИАМО - 8 фев. В Москве в понедельник вечером загруженность дорог достигла 7 баллов из 10 возможных, больше всего заторов наблюдается на центральных улицах города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Николоямской, Кремлевской и Москворецкой набережных, улицах Воздвиженке, Тверской, Садовой-Триумфальной, Грузинский Валу.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением образовались на северо-востоке, севере и юго-западе города.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 5 баллов, к 21:00 - до 3 баллов.