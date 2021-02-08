В связи со спадом пандемии коронавируса в Московской области отменили еще ряд ограничений: студентов вузов вернули с дистанционки и разблокировали им карты для проезда, также вновь разрешили посещение ночных клубов. Подробнее о послаблениях режима повышенной готовности читайте в материале РИАМО.

Конец дистанционки и льготный проезд

С понедельника, 8 февраля, студенты подмосковных вузов возвращаются к очному обучению. Они находились на дистанционке с 16 ноября прошлого года.

Уже с 7 февраля для студентов вузов возобновлен льготный проезд по картам «Стрелка». Баланс транспортных карт остался таким же, как при блокировке, то есть при наличии денежных средств проблем с проездом возникнуть не должно. Он оплачивается согласно действующему тарифу для студентов. Если же карта не работает, то необходимо пополнить баланс.

При этом в вузах региона вплоть до 1 января 2022 года будут действовать обязательные меры безопасности против коронавируса: термометрия, регулярные проветривания, дезинфекция.

Ранее в Подмосковье возобновили очное обучение колледжи (с 13 января) и школы (с 11 января). Соответственно, для учащихся вновь стал доступен льготный проезд.

В декабре разблокировали транспортные карты у пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции для них стал рекомендательным.

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Возвращение к ночной жизни

Согласно постановлению, которое подписал в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, с 8 февраля отменяется запрет на посещение гражданами ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, который действовал в регионе с весны 2020 года.

Воробьев отметил, что в Подмосковье сняты практически все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. «Мы переходим в обычный, штатный режим работы», - сказал он.

Снять ограничения позволило заметное улучшение эпидемической ситуации: заболеваемость коронавирусом в Московской области сократилась до 912 случаев за сутки. В регионе идет массовая вакцинация от коронавируса, постепенно сворачиваются ковидные койки в стационарах.

Из основных оставшихся ограничений – масочный режим в общественных местах и на транспорте, соблюдение социальной дистанции. Также еще действует ограничение на массовые мероприятия, при этом спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении дистанции и заполняемости трибун до 20%.

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