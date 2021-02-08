РИАМО - 8 фев. Движение транспорта на 44-м километре МКАД восстановлено после дорожной аварии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее на внутренней стороне 44-го километра МКАД перед Киевским шоссе движение было ограничено из-за ДТП.

Также был перекрыт съезд с Ленинского проспекта в область на внутреннюю сторону МКАД.