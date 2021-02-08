РИАМО - 8 фев. В понедельник в столице жители могли наблюдать на небе эффект гало – преломление света, похожее на радугу, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня был очень благоприятный день для возникновения эффекта гало, так как на небосводе были не очень плотные, слоистые, однотонные, тонкие и просвечивающие, с визуальной точки зрения, облака», - сказал Синенков.

Он добавил, что эффект гало возникает, когда Солнце находится над горизонтом, а в облаках есть частички льда.

Синоптик уточнил, что данное явление схоже с радугой.​

Гало – это оптическое явление, которое связано с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы, пятна и прочее вокруг источника света, такого как Солнце или Луна.