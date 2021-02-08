РИАМО - 8 фев. В мае этого года в городском променаде «Острова Мечты» откроется игровой центр с развлечениями для детей и взрослых, он разместится на улице Лондона, говорится в сообщении пресс-службы «Острова Мечты».

Крупнейший в России игровой центр разместится на площади свыше 15 тысяч квадратных метров и объединит в себе онлайн- и офлайн-развлечения, которые смогут оценить поклонники семейного отдыха.

«Проект игрового центра дополнит крупнейший крытый парк аттракционов, недавно «Остров мечты» был признан самым большим крытым тематическим парком в Европе, достижение отметили в Книге рекордов России», – говорится в сообщении.

Составляющими самого игрового центра станут аркадно-призовая зона на 300 аппаратов нового формата, VR парк, боулинг на 15 дорожек, компьютерный клуб на 85 мест, площадки для проведения чемпионатов по компьютерным играм, игр в дартс и настольных спортивных игр, а также интерактивный гольф на четыре зала и бильярдная зона.

Предполагается, что отдых посетителей будет проходить в комфортном лаундж-пространстве.

Председатель совета директоров холдинговой компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев отметил, что «Остров Мечты» представляет собой главный туристический и развлекательный кластер столицы, однако план заключается в том, чтобы стать крупнейшей развлекательной точкой притяжения в Европе.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над запуском других масштабных проектов, а именно открытого парка аттракционов на 25 гектаров, концертного зала на 4,7 тысячи мест, а также кинотеатров на 20 залов.

В перспективе все это поможет стать самым большим развлекательный кластером в мире с посещаемостью свыше 70 миллионов человек в год.